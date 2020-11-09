Hedef, aileleri çadırdan kurtarmak

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) deprem gündemiyle online toplantı düzenledi. Meslek odaları olarak başlattıkları ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyası ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine birer ev yapılması kararı alındığını ifade eden İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Hem konut, hem de kira yardımı yapacağız. Öncelikli hedefimiz insanları çadırdan kurtarmak” diye konuştu.

Eşyaları yok

Sahada yardım organizasyonlarına katılan üyeler de, “Ev tahsis edilmiş insanların eve koyacakları eşyaları yok. Beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası, yatak temin ediyoruz. Ayrıca çadırların kurulduğu alanlara 20’ye yakın konteyner tuvalet temini yaptık. Depremzedelerin iletişimlerinin aksamaması için 100 adet powerbank dağıtımı yaptık” bilgisini verdi.