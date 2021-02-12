‘Hedef, çalışanla büyümek’

Megapol Çarşı Kule’de, 25 kişilik ekibiyle uluslararası 360 derece müşteri yönetimi ve çok dilli call center destek hizmeti sağlayan Creative Support, yeni iş arkadaşları arıyor. Kısa sürede 100 çalışana ulaşmayı hedefleyen şirketin çalışanlarda aradığı tek koşul ise ana dil düzeyinde Almanca’ya sahip olmaları.

‘En büyük değerimiz’

Almanya’nın önde gelen apostrophe solutions şirketinin kardeş firması olan Creative Support’un Genel Müdürü Müge Özmenlikan, “Çözüm ortağı olduğumuz kurumlara en yeni ve en yenilikçi teknolojileri kullanarak müşteri deneyimi yönetimi, iletişim merkezi yönetimi, mailing çözümleri, tele satış, randevu yönetimi hizmetleri, sekreterlik ve müşteri ilişkileri gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz. Biz insan odaklı bir firmayız ve bu yüzden en büyük değerimiz çalışanlarımız. Ekim 2020’de İzmir’de kurduğumuz Creative Support şirketi ile çalışanlarımızla beraber bir aile ortamında gibiyiz. Hedefimiz, gücümüzü yeni iş arkadaşlarımızla daha da sağlamlaştırmak. Ana dili düzeyinde Almanca konuşabilen, kotasız ve rahat çalışma ortamında stressiz ve aile yanında hissetmek isteyen herkesi ailemize katılmaya davet ediyoruz” dedi.