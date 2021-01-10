‘Hedef, değişimin lokomotifi olmak

“İzmir’de seçim kazanmak CHP için bir gelenek haline geldi. Bu galibiyetler belediyede bir rehavet ortamı yaratıyor mu?” sorusuna ise Soyer, şöyle yanıt verdi:



“İzmir CHP’nin kalesi demek İzmirlilere haksızlık olur. İzmir demokrasinin kalesi. İzmirliler yerel yönetimden aldıkları hizmeti ölçerek bir karara varıyorlar. Aldıkları hizmetten memnun olmuyorlarsa tercihlerini değiştirebiliyorlar. Tam tersine biz ne yaparız da bunu korur ve ileriye taşırız diye bir kaygımız var. Asla yürümüyoruz; hep koşuyoruz. iz kendimize ‘Türkiye’nin değişiminin lokomotifi İzmir olacak’ diye bir misyon koyduk.”



Mazeret bulmuyoruz



Büyükşehir’in mali gücünü aşan projelerde sürecin nasıl işlediği yönündeki soruya İngilizler’in “Bir işi yapmanın bir yapmamanın bin sebebi vardır” sözüyle yanıt veren Soyer, “Bahane değil kaynak yaratmak durumundayız. Biz o kaynağı yaratıyoruz. Önümüzdeki günlerde İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’na başlıyoruz. Bu dev projeyi tamamen kendi gücümüzle yapacağız. 1 milyar 70 milyon euroluk bir yatırım” diye konuştu.



Gençlere tavsiye



İzmir Akademi Portalı hakkında da bilgi veren Soyer, yaratıcı endüstrilerin, yenilikçi fikirlerin şehrin kalkınması için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Soyer, gençleri kentin yönetim sürecine dahil edecek İzmir Akademi Portalı’nın da bu anlamda çok önemli olduğuna değindi. Başkan Soyer konuşmasının sonunda gelecekte söz sahibi olmak isteyen gençlere siyasete yakın durmaları tavsiyesinde bulundu, “Siyaset hayatı dönüştürme sanatıdır. Yaşamaktan şikayet ettiğiniz şeyleri değiştirmek i siyasete yakın durmanızı, dünyayı merak etmenizi tavsiye ediyorum” dedi.