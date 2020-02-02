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    HaberlerEge Haberleri Hedef, engelsiz belediyecilik
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    02.02.2020 - 00:05 |

    Hedef, engelsiz belediyecilik

    Edremit Belediyesi’ne bağlı ED-BEL Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Çetin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında işbirliği yapacakları protokole imza attı.

    Hedef, engelsiz belediyecilik

    Protokolle; Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu Edremit’te ED-BEL bünyesindeki otel, restoran ve kaplıcalardan yüzde 50 indirimle yararlanabilecek.

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