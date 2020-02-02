02.02.2020 - 00:05 |
Hedef, engelsiz belediyecilik
Edremit Belediyesi’ne bağlı ED-BEL Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Çetin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında işbirliği yapacakları protokole imza attı.
Protokolle; Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu Edremit’te ED-BEL bünyesindeki otel, restoran ve kaplıcalardan yüzde 50 indirimle yararlanabilecek.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.