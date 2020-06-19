Hedef erken teşhis

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan’ın yürütücülüğünde Kovid-19 teşhisine yönelik biyosensör temelli tanı kiti geliştirme proje başvurusu, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Ekibi kutlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Proje, özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltmayı ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni bir yöntem geliştirme amacını taşıyor” dedi.

Hızlı ve ekonomik

Prof. Dr. Gürsan da, “Antikor temelli elektrokimyasal biyosensörlere dayalı erken tanı yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Hastabaşı analizlerde kolaylıkla kullanılabilecek, ekonomik, az miktarda örnek ile güvenilir ve duyarlı analizi yapabilen antikor biyosensörlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, projede yer alacak doktora öğrencisi M. Hüseyin Şentürk ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Ece Ekşin, TÜBİTAK tarafından STAR Araştırmacı bursuyla ödüllendirildi” diye konuştu.