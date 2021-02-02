Hedef genç liderler

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu “Rotary Endüstri 4.0 Yolunda” Seminerleri’ni, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Ersoy’un moderatörlüğünde “Endüstri 4.0’a Nasıl Başlayıp, Nasıl Devam Edeceğim?” konusuyla bugün tamamlıyor. Rotary 2440 Bölge Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Komite Başkanı Altan Yücel, her bir seminerle bu alanda öğrenci olan yada kariyer planlaması yapan 500-600 gencimize ulaştıklarını belirtti. Dijital Rotary Kampüsüyle bu yıl pek çok ilke imza attıklarını dile getiren Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan da, “Bu eğitimlerle vizyoner genç liderler yetiştirmeyi amaçladık” ifadelerini kullandı.