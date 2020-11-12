Hedef, ilk 10’a girmek

Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak bulunmayı başardığı listeye toplam 37.9 puanla 43. sıradan girdi, vakıf üniversiteleri arasında da 13. sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Beş yıl içinde ilk 10’a girmeyi zorlayacağız” dedi.