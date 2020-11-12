12.11.2020 - 00:01 | | İHA
Hedef, ilk 10’a girmek
TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı ‘2020 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı.
Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak bulunmayı başardığı listeye toplam 37.9 puanla 43. sıradan girdi, vakıf üniversiteleri arasında da 13. sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Beş yıl içinde ilk 10’a girmeyi zorlayacağız” dedi.