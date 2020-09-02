‘Hedef şampiyonluk’

ING Basketbol Süper Ligi’ne alınma hayali Basketbol Federasyonu’nun kararıyla son anda gerçekleşmeyip Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazdan sonuç bekleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bolu kampında yeni sezona bileniyor. Denizli temsilcisinde Antrenör Şahin Ateşdağlı, “İtiraz sürecimiz halen netleşmedi. Hem bizim hem oyuncuların kafalarında soru işaretleri oluştu. Kamp atmosferi odaklanmak için bize yaradı. Biz basketbol olarak yine aynı basketbolu oynayacağız. Geçen sene Play Off’ta yükselmeyi hedefliyorduk. Şimdi şampiyonluk istiyoruz” diye konuştu.