Hedef, tertemiz Karesi

Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirleri alıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak başlattığı çalışmalar kapsamında rutin olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarını artırdı, salgın riskine karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını da titiz bir şekilde sürdürüyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü basınçlı yıkama ve dezenfeksiyon ekipleri, ilçe genelinde parkların, spor alanlarının, yer altı çöp konteynerleri, çöp kovaları ile durak ve bankamatiklerin dezenfekte işlemlerini yaptı.

Başkan Dinçer Orkan, alınacak her tedbirin vatandaşların sağlığı için olduğunu vurguladı.