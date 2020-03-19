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    HaberlerEge Haberleri Hedef, tertemiz Karesi
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Hedef, tertemiz Karesi

    Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirleri alıyor.

    Hedef, tertemiz Karesi

    Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirleri alıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak başlattığı çalışmalar kapsamında rutin olarak yürüttüğü temizlik çalışmalarını artırdı, salgın riskine karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını da titiz bir şekilde sürdürüyor. Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü basınçlı yıkama ve dezenfeksiyon ekipleri, ilçe genelinde parkların, spor alanlarının, yer altı çöp konteynerleri, çöp kovaları ile durak ve bankamatiklerin dezenfekte işlemlerini yaptı.
    Başkan Dinçer Orkan, alınacak her tedbirin vatandaşların sağlığı için olduğunu vurguladı.

    Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.
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    Rizeli çoban bu kez corona virüse türkü yazdıSosyal medya hesabından paylaştığı türküler ve keçileriyle armut kavgasıyla gündeme gelen Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan çoban Ali Güney bu kez corona virüse (Covid-19) türkü yazdı.
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