14.05.2020 - 00:00 |
‘Hedefe kilitlendik’
Altay’da kaptan Özgür Özkaya, emeklerinin karşılığını Süper Lig ödülü ile almak istediklerini söyledi.
Koronavirüs salgını öncesi iyi bir hava yakaladıklarını belirten Özgür, “Altay gibi büyük bir camiada takım kaptanlığı yapmak gurur verici. Hedefe kilitlendik. Takım olarak çok istekliyiz. Bir yere kadar geldik, ortada 8 aylık bir emek var. Bunu ödüllendirmemiz gerekiyor. Kalan 6 maçta en iyi sonuçları alıp Altay’ı layık olduğu Süper Lig’e yükseltmek istiyoruz” dedi. Öte yandan çalışmalara yeniden başladıklarını söyleyen kaptan, “Tüm kurallara uyuyoruz. Başkan Özgür Ekmekçioğlu her zaman yanımızda. Lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.
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