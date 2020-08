Hedefi tutturdu

Dar gelirli ailelerin sofralarına et koyabilmesi için başlatılan ‘Askıda Kurban’ kampanyası hedefine ulaştı. Konak’ın yanı sıra Çeşme, Kemalpaşa, Gümüldür, Narlıdere ve Seferihisar gibi ilçelerden de bağışcıların destek verdiği kampanyada, 2 ton et dağıtıldı. Destek veren tüm yardımseverlere teşekkür eden Başkan Abdül Batur, “Pandemi döneminde pek çok vatandaşımız işini kaybetti, geçim sıkıntısı içine girdi. Bu dönemde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın bakkallara olan veresiye borçlarını ödedik. Askıda kurban kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofralarına et götürdük” dedi.