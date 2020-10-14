‘Hedefimiz, 1 milyon küçükbaşa ulaşmak’

İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “7 yıl içinde ilçelerimizde 205 yetiştiricimize 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan koçlar sayesinde koyun sürülerinde verim artışı sağlamak, kan tazelemek ve ikizlik oranını artırarak ıslah edilmiş sürüler elde edilmektedir. Her ne kadar küçükbaş hayvan varlığımız 691 bine ulaşmış olsa da bizim hedefimiz 1 milyon baş koyun keçi varlığımızın olmasıdır” diye konuştu.