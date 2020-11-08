Hedefimiz belli

Toplam 24 futbolcusunda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig'de Giresunspor ve Tuzlaspor (D) maçları ertelenen Altay, uzun aranın ardından evinde Balıkesirspor'la karşı karşıya geldi. Balıkesirspor’a 3-1 yenilerek ligdeki 3. mağlubiyetini alan siyah beyazlılar, hafta içi mesaisinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda da genç ağırlıklı çıktığı karşılaşmadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası’ndan da elenmişti. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz, hatayı kendilerinde arayacaklarını söyledi.



“Süper Lig’e çıkacağız”



Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Salgın öncesindeki Altay’ı tekrar yansıtacağız. Sonuçtan dolayı üzgünüz” şeklinde konuştu. Yaşadıkları sıkıntılı dönemi hatırlatan İldiz, “Maçın skoru 3-1 ve çok enteresan bir maç yaşadık. Rakibimiz kalemize 3 kere geldi ve üçünde de golü buldu. Maç sonuna kadar sahada yatıp kalkan bir rakibe karşı oynadık. Maçın hakemi de bu yaşanılan olaylara müdahale etmedi. Önümüze bakıp geçireceğimiz milli arayı iyi bir şekilde değerlendireceğiz ve Büyük Altay’ı hak ettiği Süper Lig’e çıkaracağız” dedi. Teknik patron İldiz, “Milli aradan sonra en iyi Altay’ı izleyeceğiz” diye konuştu.