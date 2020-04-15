'Hedefimiz daha güçlü Karşıyaka'

Koronavirüs salgını sebebiyle antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren ve lige hazır olmaya çalışan Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, kulübün gündemini ve geleceğini değerlendirdi. Başkan Büyükkarcı, “Karşıyaka, Türk sporu için temel bir taştır. Semtimizi ve şehrimizi birçok branşta temsil ediyoruz. 108 yıllık bir kulüp olarak çok daha iyisini yapmak için buradayız” dedi.

‘Çatıyı oluşturduk’

İlk olarak 2 sene sportif başarı beklemediklerini belirten Büyükkarcı, “Mali disiplinimize önem vererek kurumsallaşmaya gittik. Altyapı ve tesislerimize yatırım yaptık. Bunları yaparken de ne devletten ne de belediyeden yardım almadık. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yardımda bulundu” diye konuştu. Futbol, basketbol ve voleybolda çatı oluşturduklarına vurgu yapan Başkan Büyükkarcı, “Senelerce bize destek veren Yaşar Holding’e teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekleri oldu. Önce futbolda altyapıyı oturttuk. Basketbolumuzun başına da Ufuk Sarıca’yı getirdik. Voleybolumuz yükselen bir marka oldu. Bu hocalarımızla uzun yıllar çalışmak istiyoruz” dedi. Kendi statlarına bir an önce kavuşmak istediklerinin de vurgusunu yapan Başkan Büyükkarcı, “Stat temeli hala olduğu gibi duruyor. Bizim için değil, nesilleri yetiştirmek için bu tesisi kazandırmak lazım. Eviniz yoksa başarılı olamazsınız. Tutkulu taraftarımızla başarılara koşmak istiyoruz. İşte şehrin içine stat yapılmaz diye karşı çıkanlara en güzel cevap Göztepe’nin stadı oldu. Hepimiz gördük ki hiçbir sorun teşkil etmiyor. O yüzden artık bu engellemeleri bir kenara bırakıp camia olarak bu semtte yaşayanlar olarak Karşıyaka Spor Kulübü’ne sahip çıkılmalı ve stadımıza kavuşmamız için herkes elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.

‘Başaracağız’

Geçen sene yarım kalan işi bu sezon tamamlayacaklarını belirten Büyükkarcı, “Hedefimiz Play Off’tan çıkmak. Geçen sene yarım kalmıştı, bu sene tamamlayacağız” dedi.

Yola devam edeceğiz

20 Ocak 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, haziran ayında yapılması planlanan olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. Başkan Büyükkarcı, “İlk konuşmamda ‘İki sene sportif başarı beklemeyin’ dedim. Bir buçuk sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk. Bundan sonraki süreçte ise yükselişe geçmek için yolumuza devam edeceğiz” dedi.