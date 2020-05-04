04.05.2020 - 00:00 |
‘Hedefimiz Play Off’
Ekol Göz Menemenspor’un takım kaptanı Taşkın Çalış, bu sezon takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.
Kulübün tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele ettiğini ifade eden Taşkın, “Yeni bir takım olmamıza rağmen kısa sürede gücümüzü ve potansiyelimizi gösterdik. Bir ara Süper Lig potasına dahi girmiştik. Şu an Play Off’u kovalıyoruz. Koronavirüs salgını sonrası lig yeniden başladığında ilk 6 için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. Menemenspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncu, 1. Lig’de 23 maça çıkıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.
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