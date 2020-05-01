01.05.2020 - 00:00 |
‘Hedefimiz TFF 1. Lig’
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 5 Mayıs’ta çalışmalara başlanacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüz, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verdiği çalışmalarına, 5 Mayıs Salı gününden itibaren Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilmek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla başlayacaktır” ifadesine yer verdi. Teknik Direktör Cihat Arslan, ligler başlayana kadar en iyi şekilde hazırlık yapacaklarını söyledi. Arslan, “Kalan 6 maçımızı kazanıp, sezonu iyi yerde bitireceğiz. Amacımız Play Off’tan da olsa 1. Lig’e yükselmek” diye konuştu.
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