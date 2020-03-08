'Hedefimizden sapmayacağız'

TFF 1. Lig’de bir hafta arayla iki İzmir derbisine çıkan ilk olarak Altınordu’yu 1-0 mağlup eden, Ekol Göz Menemenspor’la da 1-1 berabere kalarak hız kesen Altay, galibiyet serisi şansını elinden kaçırdı. Menemen deplasmanında geriye düştüğü maçta Kappel’in golü ile 1-1’lik eşitliği sağlayan ancak karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, zirve yarışına sonuna kadar tutunacaklarını belirtti.



“Altay, Süper Lig’e çıkacak”



Ekmekçioğlu, derbi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3. ve 2. Lig’de kazanılan şampiyonluklarla özdeşleşen #bizimbirhayalimizvar başlığı altında, “Bütün engellere rağmen, bize yapılanlara rağmen, kalbi çapraz atanlara inat ant içerim ki sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız! İnanacağız” mesajını paylaştı. Öte yandan Menemen beraberliği sonrası salı günü oynanacak Hatay maçının hazırlıklarına başlayan Altay’da kaptan Özgür Özkaya ise siyah beyazlı kulübü hak ettiği Süper Lig hedefine taşıyacaklarını söyledi. Özkaya, “Menemenspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası çok üzgünüz. Ancak unutulmaması gerekir ki mayısın ilk haftasına kadar oynanacak daha 8 maç ve toplanabilecek 24 puan var. Bu 8 maçta maksimum puanı toplayacak ve Süper Lig hedefinden asla dönmeyeceğiz. İlk 2 olmazsa bile Play Off’tan Süper Lig biletini mutlaka alacağız” dedi.



“PES ETMEK YOK!”



Zorlu derbi sonrası açıklamalarda bulunan Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ise, “Salı günü Hatayspor, cumartesi ise Karagümrük deplasmanında kazanarak yeniden Süper Lig’in en güçlü adayı olmak istiyoruz. İlk etapta 10.000 kart hedefiyle camiada Passolig seferberliği başlattık. Sayının hızla artması umut verici. Bu sinerjiyi salı günü Doğanlar Stadı’nda göreceğimize inancım tam. Hatay maçı büyük taraftarımızın da desteğiyle çıkış maçımız olacak” şeklinde konuştu.



‘Yarış devam ediyor’

İki hafta üst üste İzmir derbisi heyecanı yaşadıklarını ve son olarak Menemenspor deplasmanında geriye düştükleri maçta üstünlüğü sağlasalar da galibiyete ulaşamadıklarını belirten Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, “Ülke futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir. Sahada oyun oynandığını söyleyemem. Rakip sürekli bozmaya çalıştı. 20 günde 6 maç oynuyoruz, kadro derinliğimiz yok, oyuncularım da yıprandı. Engellere rağmen biz sahada savaşmaya devam edeceğiz” dedi.