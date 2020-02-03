03.02.2020 - 00:00 |
'Hedefimizden vazgeçmedik'
TFF 1. Lig’de evinde Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, galibiyete ve gole hasret kaldı.
Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor’un ardından Karagümrük’e de boyun eğen sarı lacivertliler, Play Off potasının uzağında kaldı. Menemenspor son 4 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Altınordu ve Karagümrük’e 1-0, Giresunspor’a 3-0 ve Hatayspor’a da 2-0 mağlup olan İzmir ekibi gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü günleri geride bırakacaklarını belirterek umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden Laleci, “Maalesef hesapta olmayan yenilgiler aldık. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İlk 6 hedefimizden asla vazgeçmedik. Ben takımıma inanıyorum, camiamız rahat olsun. Bundan önce nasıl toparlanıp ayağa kalktıysak yine güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.