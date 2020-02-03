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    HaberlerEge Haberleri 'Hedefimizden vazgeçmedik'
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    03.02.2020 - 00:00 |

    'Hedefimizden vazgeçmedik'

    TFF 1. Lig’de evinde Fatih Karagümrük’e 1-0 yenilen Ekol Göz Menemenspor, galibiyete ve gole hasret kaldı.

    'Hedefimizden vazgeçmedik'

    Altınordu, Giresunspor ve Hatayspor’un ardından Karagümrük’e de boyun eğen sarı lacivertliler, Play Off potasının uzağında kaldı. Menemenspor son 4 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Altınordu ve Karagümrük’e 1-0, Giresunspor’a 3-0 ve Hatayspor’a da 2-0 mağlup olan İzmir ekibi gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü günleri geride bırakacaklarını belirterek umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden Laleci, “Maalesef hesapta olmayan yenilgiler aldık. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İlk 6 hedefimizden asla vazgeçmedik. Ben takımıma inanıyorum, camiamız rahat olsun. Bundan önce nasıl toparlanıp ayağa kalktıysak yine güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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