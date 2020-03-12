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    HaberlerEge Haberleri ‘Hedeflere ulaşacağız’
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    12.03.2020 - 00:07 |

    ‘Hedeflere ulaşacağız’

    ‘Hedeflere ulaşacağız’

    AK Parti Kınık ve Aliağa ilçeleri olağan kongrelerinde partililere seslenen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, büyük küçük demeden herkesin Türkiye için daha çok çalışması gerektiğini belirtti, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Vatanın selameti ve birliği için önemli zamanlardan geçildiğini kaydeden Nasır, Türk halkının desteğiyle birlikte bütün bu zorlukların üstesinden gelineceğini dile getirdi.

    Herkesin görevine sahip çıkması gerektiğini belirten Nasır, “Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği gibi, bizler kendi işimize dört elle sarılacağız. Vakit çalışma ve birlik olma vaktidir” diye konuştu. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin kayda değer adımlar attığını dile getiren Necip Nasır, “2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaklar” vurgusunu yaptı.

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