Hedeflerinden vazgeçmediler

Program birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu’nu kazandı. 2016 mezunu olan Kaan Mert de, önce lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde tamamladı.