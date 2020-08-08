BİST1.0612.52EURO8.52-1.01USD7.290.87ALTIN475.82-0.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hedeflerinden vazgeçmediler
    ABONE OL
    08.08.2020 - 00:03 |

    Hedeflerinden vazgeçmediler

    Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı’nın iki başarılı mezunu, hedeflerine ulaşmayı başardı.

    Hedeflerinden vazgeçmediler

    Program birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu’nu kazandı. 2016 mezunu olan Kaan Mert de, önce lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde tamamladı.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

    Feci ölüm... Dengesini kaybedince surlardan düştü

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Çeyrek altın ne kadara yükseldi? 7 Ağustos güncel Gram altın, yarım altın fiyatları kaç para oldu?

    Çeyrek altın ne kadara yükseldi? 7 Ağustos güncel Gram altın, yarım altın fiyatları kaç para oldu?

    Sıradaki Haber