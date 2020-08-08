08.08.2020 - 00:03 |
Hedeflerinden vazgeçmediler
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı’nın iki başarılı mezunu, hedeflerine ulaşmayı başardı.
Program birincisi olarak bu yıl mezun olan Ömer Menekşe, Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu’nu kazandı. 2016 mezunu olan Kaan Mert de, önce lisans eğitimine devam etti ve mezun oldu, ardından da burs kazanarak yüksek lisansını Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde tamamladı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.