‘Hedeften sapmayız’

Evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Boluspor’la öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, Play Off şansını zora soktu. Sarı lacivertliler 39 puana yükselmesine rağmen barajın uzağında kaldı. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Bu kayıp bizi çok üzdü. Play Off’u çok istiyoruz. Ancak vazgeçmeyeceğiz. Kalan 4 maçımızı en iyi şekilde bitirip rakiplerin kaybını bekleyeceğiz” dedi.