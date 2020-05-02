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    02.05.2020 - 00:02 |

    Hediye sevinci

    Karşıyaka’da ulusal egemenliğin 100’üncü yılında 600 çocuğa, hediye kitap ve bayrakları ulaştırıldı 

    Hediye sevinci

    Karşıyaka Belediyesi’nce hem çocukların karantina günlerine renk katmak, hem de ulusal egemenliğin 100. yıl heyecanını paylaşmak amacıyla sosyal medyada düzenlenen video etkinliği tamamlandı. “Çekmesi sizden, yayınlaması bizden” çağrısına katılan yüzlerce çocuk, evde çektikleri eğlenceli etkinliklerin videolarını Karbel Çocuk Kulübü’nün Instagram sayfasına gönderdi. Keyifli görüntüler sırayla sayfada yayınlandı, tüm çocuklara hediye olarak kitap ve bayrak verildi. 12 günde 24 farklı mahalleye giden ekipler, 600’den fazla ailenin kapısını çaldı. Dağıtımlara katılan Başkan Dr. Cemil Tugay, “23 Nisan’ın ve ulusal egemenliğin 100. yıl coşkusunu yaşatmaya çalıştık” dedi.

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