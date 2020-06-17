Hediye yağmuru

2001 yılından bu yana Akif Örük’ün kurucu başkanlığını yürüttüğü Türkiye’nin en saygın modellik yarışması Miss&Mr Model Of Turkey Yarışması, bu yıl 20’inci kez düzenleniyor. Birinci olacak kadın finalist Miss Tourism International’de, erkek finalist ise Mister Global Yarışması’nda ülkemizi ve kültürümüzü tanıtacak. Geçen yılın birincisi olan Çağla Pekmezci de Malezya’nın başkenti Kuala-Lumpur’da düzenlenen Miss Tourism International 2019’da ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Finalde ayrıca ikinci olan modellere profesyonel oyunculuk eğitimi, üçüncü olacak finalistlere de dil eğitimi hediye edilecek.