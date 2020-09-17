17.09.2020 - 00:03 |
Helal olsun Hanım nine
DENİZLİ’NİN Buldan ilçesinde yaşayan Hanım Demirel (80), 11 yaşında başladığı tütün üreticiliğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.
Yaz mevsiminin başlamasıyla yalnız yaşadığı evi ve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlası arasında mekik dokuyan Hanım Demirel, tarlasına ektiği tütünlerini titizlikle hasat ediyor. Her sabah saat 05.00’te yalnız yaşadığı evinden yürüyerek tütün tarlasına giden Demirel’e çevresindekiler “Helal olsun süper babaanne” diyor. l DENİZ TOKAT DHA