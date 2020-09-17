Helal olsun Hanım nine

Yaz mevsiminin başlamasıyla yalnız yaşadığı evi ve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlası arasında mekik dokuyan Hanım Demirel, tarlasına ektiği tütünlerini titizlikle hasat ediyor. Her sabah saat 05.00’te yalnız yaşadığı evinden yürüyerek tütün tarlasına giden Demirel’e çevresindekiler “Helal olsun süper babaanne” diyor. l DENİZ TOKAT DHA