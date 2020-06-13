Helallik istedi

Vali Ersin Yazıcı “Ahenginizi ve uyumunuzu lütfen bozmayın. Güzel bir yolculuktasınız. Şehrin her noktasına güzel mühürler bastığınıza ben şahidim” dedi.

Belediye anı defterini de imzalayan Yazıcı, tüm daire başkalarıyla sohbet etti. Büyükşehir’in yeni bir kurum olmasına rağmen özel ve güzel şeyler ürettiğini dile getiren Yazıcı, “Allah, hepinize aile ve iş hayatınızda sağlık ve üstün başarılar versin. Bundan sonra Antalya’da bir kardeşiniz var, her zaman beklerim” diye konuştu.

Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz da Vali Ersin Yazıcı’ya kente hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.