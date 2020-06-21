BİST113.6120.99EURO7.65-0.44USD6.84-0.14ALTIN383.470.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Helikopterden kaçış yok
    ABONE OL
    21.06.2020 - 00:03 |

    Helikopterden kaçış yok

    Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nın görevlendirdiği, emniyetin uçan gözü olarak nitelendirilen helikopter, yaz sezonunda Muğla ve turistik ilçelerinde asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek verecek.

    Helikopterden kaçış yok

    Gözünden kaçmıyor

    Gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopter; yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama” gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek. Turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleştiğini söyleyen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, “Helikopter sürekli olarak turistik üzergahları denetleyecek” dedi.

    Yaşlı kadın yangında hayatını kaybettiBursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    Salgından kadınlar daha çok etkilendi

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    MSB babalar günü için özel klip hazırladı

    Sıradaki Haber