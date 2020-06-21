Helikopterden kaçış yok

Gözünden kaçmıyor

Gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip helikopter; yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama” gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek. Turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleştiğini söyleyen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, “Helikopter sürekli olarak turistik üzergahları denetleyecek” dedi.