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    16.10.2020 - 07:00 |

    Hem alışveriş hem denetim

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi sürecinde hiç aksatmadan eşi Canan Ergin ile birlikte pazar alışverişini Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki semt pazarında yapıyor.

    Hem alışveriş hem denetim

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi sürecinde hiç aksatmadan eşi Canan Ergin ile birlikte pazar alışverişini Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki semt pazarında yapıyor. Başkan Ergin bir yandan evin ihtiyaçlarını eşiyle birlikte tamamlıyor, bir yandan da denetim yapıyor. Pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Ergin, şikayetleri de ilk ağızdan dinliyor. Salgına karşı kent genelinde denetimlerin devam ettiğini kaydeden Başkan Ergin, “Sosyal mesafeye uyalım, uymayanları uyaralım, maske kullanımına özen gösterelim. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı kendimiz koruyalım” diye konuştu.

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