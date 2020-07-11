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    11.07.2020 - 00:03 |

    Hem asker hem parti ziyareti

    Güllük Liman Başkanı Selçuk Arslan ve Sahil Güvenlik 313 Bot Komutanı Dnz. Kd. Üsteğmen Eray Borucu, CHP Muğla Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.

    Hem asker hem parti ziyareti

    Ziyaret için Arslan ve Borucu’ya teşekkür eden Başkan Tokat, Liman başkanlığı ve Sahil Güvenlik adına yapılması gerekli çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. CHP’lilerin ziyareti için Aysun Korkut ve yönetimine teşekkür eden Başkan Tokat, “Çok zor ve bir o kadar da onurlu bir görevi üstlendiniz. Ben size ve ekibinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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