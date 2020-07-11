Hem asker hem parti ziyareti

Ziyaret için Arslan ve Borucu’ya teşekkür eden Başkan Tokat, Liman başkanlığı ve Sahil Güvenlik adına yapılması gerekli çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. CHP’lilerin ziyareti için Aysun Korkut ve yönetimine teşekkür eden Başkan Tokat, “Çok zor ve bir o kadar da onurlu bir görevi üstlendiniz. Ben size ve ekibinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.