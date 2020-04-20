Hem çalıştılar hem moral depoladılar

Yasaktan muaf tutulan çiftçiler, kararı memnuniyetle karşılarken, sabahın erken saatlerinden itibaren arazilerine gitti. Tarlada çalışan çiftçiler, traktörlerinde bulunan radyoyu açarak, arada bir oyun oynayıp stres attı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, karardan memnun olduklarını söyledi. l DHA