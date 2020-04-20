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    HaberlerEge Haberleri Hem çalıştılar hem moral depoladılar
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    20.04.2020 - 00:03 |

    Hem çalıştılar hem moral depoladılar

    AYDIN’DA, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boşaldı.

    Hem çalıştılar hem moral depoladılar

    Yasaktan muaf tutulan çiftçiler, kararı memnuniyetle karşılarken, sabahın erken saatlerinden itibaren arazilerine gitti. Tarlada çalışan çiftçiler, traktörlerinde bulunan radyoyu açarak, arada bir oyun oynayıp stres attı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, karardan memnun olduklarını söyledi. l DHA

    Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.
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    için evden çıkan ailesini ihbar etti'Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve dediğini yaptı
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