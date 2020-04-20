20.04.2020 - 00:03 |
Hem çalıştılar hem moral depoladılar
AYDIN’DA, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası cadde ve sokaklar boşaldı.
Yasaktan muaf tutulan çiftçiler, kararı memnuniyetle karşılarken, sabahın erken saatlerinden itibaren arazilerine gitti. Tarlada çalışan çiftçiler, traktörlerinde bulunan radyoyu açarak, arada bir oyun oynayıp stres attı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, karardan memnun olduklarını söyledi. l DHA
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.