Hem esnaf, hem halk kazanacak

Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için yeni bir uygulama başlatıyor. Bornova Belediyesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol gereği, belediyenin hazırladığı Destek Kart’lara yardım yüklenecek. Uygulamaya dahil olan esnaf ve sanatkarlar kullanıcılara destek olmak için kart aracılığıyla sattıkları ürünlerde yüzde 5 ile 10 arasında indirim yapacak. POS cihazları ise Vakıfbank tarafından sağlanacak.

Yardım tutarı yüklenecek

Bornova’da faaliyet gösteren çok sayıda esnaf odasının başkan ve yöneticilerinin de katıldığı işbirliği protokolüne Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Vakıfbank Ege Bölge Müdürü Ali Turgut ve Vakıfbank Bornova Şubesi Müdürü Özden Umaç imza attı.

Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi prensibiyle hayata geçirilecek olan Destek Kart uygulamasının, aynı zamanda ilçe esnafını koruyacağını söyleyen Başkan İduğ, “Biz ihtiyaç sahiplerini belirli mağazalardan alışverişe yönlendirme yerine, bu kişilerin de belediyemiz tarafından yardım tutarı yüklenmiş bir kart ile herkes gibi mahallesindeki bakkaldan alışveriş etmesini sağlayacağız. Böylelikle hem kişiyi toplumdan uzaklaştırmamış olacağız, hem de ilçemizin esnaf ve sanatkarı için ticari hacim yaratmış olacağız” dedi.

Protein Zinciri projesi

Destek Kart’ın yanısıra özellikle çocukların sağlıklı gıdalarla beslenmesi için de ‘Protein Zinciri’ projesini başlatacaklarını belirten Başkan İduğ, “İki ayda bir ailelerin evlerine süt, yumurta ve bakliyat paketleri dağıtılacak” diye konuştu. Mutlu da, “Projeye Bornova, Pınarbaşı, Altındağ, Çamdibi ile ihtisas odası üyesi esnaf sanatkarlar dahil olacak” ifadesini kullandı.