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    16.02.2021 - 00:04 |

    Hem esnafa hem sağlıkçıya moral

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 14 Şubat Sevgi Günü’nde yerel esnafı ve sağlık çalışanlarını unutmadı.

    Hem esnafa hem sağlıkçıya moral

    Esnaftan aldığı çiçekleri, koronavirüs döneminde canla başla çalışan sağlıkçılara hediye etti. Arslan, “Dayanışma, birlik ve beraberlik bu kadim topraklarında yüzyıllardır hamurunda olan bir duygudur. Bu duyguyu ve umudu hep birlikte örgütlemeye devam edeceğiz. Sevgi günümüz kutlu olsun” dedi. Öte yandan Demi-Chef Toprak Tan, Edremit Belediyesi Instagram hesabından sevdiklerine sürpriz hazırlamak isteyenler için çikolata yapımını uygulamalı olarak anlattı.

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