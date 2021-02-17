Hem evde hem durakta omuz omuzalar

Muğla Fethiye’de aynı durakta kendilerine ait taksilerde şoförlük yapan Halil İbrahim-Sevim İlboğa çifti, evlerindeki dayanışmayı durakta da sergiliyor. 20 yıl önce hayatlarını birleştiren çiftin birbirine duyduğu sevgi, saygı çevresine de örnek oluyor. Oğulları büyükten sonra aile ekonomisine katkıda bulunmak için taksicilik yapan isteyen Sevim İlboğa, kocasının da desteğiyle kurslara giderek gerekli evrakları aldı. Beş yıl eşinin aracını kullanan İlboğa, geçen yıl kendi taksisini aldı.



Azmetti, başardı



Her zaman çalışma hayalini kurduğunu ve çocukları büyüyünce harekete geçtiğini belirten İlboğa, “Eşim bana işi öğretti. Şimdi çok güzel çalışıyoruz. Müşterilerim benden, ben de işimden memnunum. İşyerinde ve ev işlerinde çok yoruluyorum. Ama eşim ev işlerinde de bana yardımcı oluyor. Taksi şoförlüğü hayatıma renk kattı. Yeni insanlar tanıdım, güzel muhabbetler yapıyoruz. Kadınların da çalışması ve ayaklarının üzerinde durması lazım. Yani kimseye muhtaç olmadan bir kadın, kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamalı” dedi.

Halil İbrahim İlboğa da, “Kadın hayatın her alanında olmalı. Eşim de taksi şoförü olmak isteyince tam destek verdim. Evde de durakta da omuz omuza işlerin üstesinden geliyoruz” diye konuştu. İlboğa çiftiyle aynı durakta çalışan taksici Bilal Beder (28) ise, Sevim İlboğa’nın çalışmasıyla durağa neşe geldiğini söyledi.