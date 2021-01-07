BİST1.5051.06EURO9.020.15USD7.310.13ALTIN451.23-2.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hem fazla kilolarından hem ağrıdan kurtuldu
    ABONE OL
    07.01.2021 - 00:02 |

    Hem fazla kilolarından hem ağrıdan kurtuldu

    Kaygısızlar dizisiyle ünlenen Tevfik Cemal İnceoğlu, rahatsızlık duyduğu aşırı kiloları ve diyabet hastalığı için Özel Sada Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa ve ekibine başvurdu.

    Hem fazla kilolarından hem ağrıdan kurtuldu

    53 yaşındaki oyuncu, tüp mide operasyonuyla fazla kilolarından kurtulmaya başladı. Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Karabuğa, “Hastamız 3 gece yattıktan sonra taburcu edildi. İlk ayda yaklaşık 15-25 kilo kaybetmesini bekliyoruz” dedi. 33 yıldır obeziteyle mücadele ettiğini kaydeden İnceoğlu da, “Eklem ağrılarımdan, yürüme zorluklarımdan, şeker hastalığımdan kurtulmuş oldum. 30 yıl önceki kiloma dönüyorum” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

    Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

    Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

    Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

    Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

    Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

    Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber