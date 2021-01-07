Hem fazla kilolarından hem ağrıdan kurtuldu

53 yaşındaki oyuncu, tüp mide operasyonuyla fazla kilolarından kurtulmaya başladı. Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Karabuğa, “Hastamız 3 gece yattıktan sonra taburcu edildi. İlk ayda yaklaşık 15-25 kilo kaybetmesini bekliyoruz” dedi. 33 yıldır obeziteyle mücadele ettiğini kaydeden İnceoğlu da, “Eklem ağrılarımdan, yürüme zorluklarımdan, şeker hastalığımdan kurtulmuş oldum. 30 yıl önceki kiloma dönüyorum” diye konuştu.