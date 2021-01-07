07.01.2021 - 00:02 |
Hem fazla kilolarından hem ağrıdan kurtuldu
Kaygısızlar dizisiyle ünlenen Tevfik Cemal İnceoğlu, rahatsızlık duyduğu aşırı kiloları ve diyabet hastalığı için Özel Sada Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa ve ekibine başvurdu.
53 yaşındaki oyuncu, tüp mide operasyonuyla fazla kilolarından kurtulmaya başladı. Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Karabuğa, “Hastamız 3 gece yattıktan sonra taburcu edildi. İlk ayda yaklaşık 15-25 kilo kaybetmesini bekliyoruz” dedi. 33 yıldır obeziteyle mücadele ettiğini kaydeden İnceoğlu da, “Eklem ağrılarımdan, yürüme zorluklarımdan, şeker hastalığımdan kurtulmuş oldum. 30 yıl önceki kiloma dönüyorum” diye konuştu.