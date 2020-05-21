Hem hediye hem ikram

Hem çocukları mutlu etmek hem de yetişkin bireyleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla ekipler; çocuklara voleybol topu ve futbol topu, yetişkinlere ise plates topu ve plates bandı hediye etti.



Kadir Gecesi lokması



Aynı gün olan Kadir Gecesi için de, kentteki pazaryerleri, hastaneler, İl Emniyet Müdürlüğü ve halk ekmek satış noktalarında vatandaşa lokum ikram edildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Hemşehrilerimizin bu mübarek gecelerini tebrik etmek için kendilerine böyle bir ikramda bulunduk. Tedbirlere harfiyen uyalım ve bunun yanında da salgın musibetinden bir an evvel kurtulmak için hep beraber dua edelim. Özlem duyulan günler çok yakın” dedi.