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    21.05.2020 - 00:00 |

    Hem hediye hem ikram

    Uşak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

    Hem hediye hem ikram

    Hem çocukları mutlu etmek hem de yetişkin bireyleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla ekipler; çocuklara voleybol topu ve futbol topu, yetişkinlere ise plates topu ve plates bandı hediye etti.

    Kadir Gecesi lokması

    Aynı gün olan Kadir Gecesi için de, kentteki pazaryerleri, hastaneler, İl Emniyet Müdürlüğü ve halk ekmek satış noktalarında vatandaşa lokum ikram edildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Hemşehrilerimizin bu mübarek gecelerini tebrik etmek için kendilerine böyle bir ikramda bulunduk. Tedbirlere harfiyen uyalım ve bunun yanında da salgın musibetinden bir an evvel kurtulmak için hep beraber dua edelim. Özlem duyulan günler çok yakın” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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