Hem kitap okuyorlar hem boks yapıyorlar

Önce zihinlerini sonra ise bedenlerini çalıştıran sporcular, sporun yanı sıra okuma alışkanlığı kazanıyor. Akay Fight Arena Spor Derneği Antrenörü Selahattin Akay, koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan sporcularının, okuma alışkanlıklarını yitirmemesi adına önemli bir projeye imza attı. Akay, haftada 6 gün antrenman yaptığı sporcularına her antrenman öncesi 30 dakika kitap okutuyor. Okuma alışkanlığı ile spor yapmayı birleştirerek ikisinide çocuklar adına zevkli hale getirdiğini belirten Akay, “Sporcularımızın sadece fiziki olarak değil, zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı oluyoruz” dedi.