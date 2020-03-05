05.03.2020 - 00:02 |
Hem müzik hem eğlence
Geçen Ekim ayında Cemal Gürsel Caddesi’nde kapılarını açan Behave Bostanlı, canlı müzik performanslarının yanı sıra restoran ve bar konseptiyle de konuklarını ağırlıyor.
İşletmeciliğini Atabey Arslan’ın üstlendiği mekan, gençlerin keyifli zaman geçirdiği yeni bir İzmir markası olma yönünde hızla ilerliyor.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.