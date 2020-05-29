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    HaberlerEge Haberleri Hem öğretici hem lezzetli
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    29.05.2020 - 00:03 |

    Hem öğretici hem lezzetli

    Hem öğretici hem lezzetli

    Muğla Bodrum’da, çocukları yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalmaya ve maske takmaya özendirmek amacıyla hazırlanan yaş pastalar ilgi görüyor. Bir pastane işletmecisi, çocuklara Kovid-19’u daha eğlenceli biçimde anlatabilmek için çalışma yaptı. “Evde kal” yazılı, ağzında maske bulunan, virüs şeklindeki pasta, kısa sürede sadece çocukların değil, herkesin ilgisini çekti.

    Gıda mühendisi ve işyerinin müdürü Gökhan Örtmen, çocuklara koronavirüsün ne olduğunu ve maske takmanın önemini anlatmak için tatlı bir yöntem denediklerini söyledi, “Neşelendiler ve korkuları azaldı. Pastayı gördüklerinde genelde bir tebessüm oluşuyor. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz” dedi.

    Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı yaptı.
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