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    10.07.2020 - 00:09 |

    Hem sanat yuvası hem meclis binası

    Hem sanat yuvası hem meclis binası

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, liman arkasındaki tarihi binanın meclis salonuna dönüşmesi için çalışmalara hız kazandırdı, son şeklini onayladı; ihale sürecini başlattı.

    Konak Belediyesi meclis salonunun da içinde yer alacağı Alsancak Liman arkasındaki tarihi binada inceleme yapan Başkan Abdül Batur, projenin son şeklini onayladı ve ihale sürecinin başlaması talimatını verdi.

    Konak Belediyesi’nin, Alsancak Limanı’nın arkası olarak tabir edilen bölgede yer alan tarihi binasını, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak bir meclis binasına çevirme projesinde ihale aşamasına gelindi. Belediye Başkanı Abdül Batur, projeyi yerinde inceledi, son değişiklikleri yaptı, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

    Hem sanat yuvası hem meclis binası

    Çok yönlü kullanım

    Tarihi binayı, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte inceleyen Batur, “Projemize son şeklini vererek, ihale aşamasına getirdik. İhale yapıldıktan sonra da hızla çalışmalara başlayacak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Restorasyonun ardından da meclis toplantılarımızı artık kendi binamızda yapacağız.  Tarihi değeri olan binamızı hem Konak Belediyesi’ne hem de kentimize kazandırıyoruz. Binayı İzmir’e kazandıracak, hemşehrilerimize armağan edeceğiz” dedi.

    Geçmişi 1900’lerin başına dayanan tarihi yapı, sadece meclis toplantılarına değil, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Tarihi Havagazı Fabrikası, Elektrik Fabrikası, Tariş Üretim Deposu, Sümerbank Basma Fabrikası, un fabrikaları ve üretim depolarının bulunduğu alanda, aktif olduğu yıllarda üretim deposu olarak inşa edilmiş taş bina, Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası olarak hizmete girecek. Projeye göre, zemin ve iki kattan oluşan binanın zemin katında engelli girişiyle birlikte çift giriş bulunacak. Binanın girişinde, gelen ziyaretçileri Mustafa Kemal Atatürk’ün dev tablosu karşılayacak. Zemin kattan başlayarak tüm katlarda eski İzmir fotoğrafları yer alacak.

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