Hem tehdit hem fırsat

Koronavirüsün ulusal ve uluslararası pazarda tekstil ve hazır giyim sektörüne yansımaları, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlediği panelde tartışıldı.



Panelin moderatörlüğünü Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş salgının insanların sağlığını etkilenmesinin yanı sıra küresel ekonomiyi de sekteye uğrattığını belirtti. Sağlık krizinin son iki aylık dönemde dünya ekonomisini, tedarik ve değer zincirlerini ve dolayısıyla hazır giyim ve tekstil sektörünü de derinden etkilediğini ifade eden Sertbaşi şöyle konuştu:



Planı bozdular



“Çin’de taleplerde görülen düşüşün kısa vadede Türk hazır giyim sektörüne sipariş ve ihracat artışı olarak döneceğini öngörüyorduk. Ancak ülkemiz ihracatında üçüncü sırada olan İtalya’daki gelişmeler sonrası hazır giyim ihracatının ana pazarı olan Avrupa ve ABD ile Ortadoğu ülkelerinde vakaların günden güne artmasının tüketimi azaltabileceğini ve bu ülkelere ihracatta gerçekleşecek olan artışları yavaşlatabileceğini düşünüyorum.”



Türkiye kadar



Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay ise, “Çin yüzde 10 küçüldüğünde Türkiye kadar daha kapasiteye ihtiyacı olacak. Bunu hiçbir ülkenin karşılaması mümkün değil. Mutlaka artış olacak ama Türkiye’nin kaldırabileceğinin ötesinde” dedi.