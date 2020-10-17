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    HaberlerEge Haberleri Hem üretici hem tüketici gülüyor
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    17.10.2020 - 07:00 |

    Hem üretici hem tüketici gülüyor

    Kuşadası Belediyesi’nin açtığı Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

    Hem üretici hem tüketici gülüyor

    Kuşadası Belediyesi’nin açtığı Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Her perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan pazarda, doğal gıdalar uygun fiyatlarla tüketicisiyle buluşuyor. Ürünlerini aracısız sunma olanağı bulan satıcılar da belediyeye teşekkür ediyor.

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