İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ‘Üreticinin ürünü dalında kalmasın’ sloganıyla meyve hasadına gönüllü destek programı başlattı. “Başka bir tarım mümkün” diyerek yola çıkan Belediye Başkanı Tunç Soyer de, korona günlerinde hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak için gençlere ve İzmir gönüllülerine bu programa katılım çağrısı yaptı.

20-35 yaş

Başkan Soyer, “Bu zor günlerde kadim kültürümüzde yer alan imece ruhunu canlandıralım, üreticinin ürününü dalında bırakmayalım. Siz de el verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım” dedi.

Program kapsamında, hasada destek olmaya gönüllü 20-35 yaş arasındaki gençler Bizİzmir dijital platformlarının ana sayfasından ‘Katıl’ yazısına, açılan sayfada da ‘Gönüllülük’ başlığına tıklayarak üye olabiliyor ve formu doldurabiliyor. Sağlık problemi olmayan ve arazi koşullarında çalışabilecek adayların kabul süreci kendilerine gönderilecek hasat eğitim videosunu izledikten sonra ‘İzledim’ onayıyla birlikte tamamlanıyor.

İlki Kemalpaşa’da

Gönüllüler 11 Mayıs-10 Haziran günlerinde 07.30-17.00 saatleri arasında üreticilerle meyve bahçelerinde olacak. Gönüllülerin çalışma programları kendilerine kısa mesaj olarak gönderilecek. Maske, eldiven ve dezenfektan olmak üzere günlük hijyen setleri, ulaşım ve öğle yemekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Haftalık hasat desteğine küçük bir teşekkür olarak gönüllülerin İzmirim kartlarına günlük 5 biniş bedeli olmak üzere haftalık 35 biniş bedeli yüklenecek ve her hafta kendilerine gıda paketi hediye edilecek. İlk hasat bölgenin en önemli ürünlerinden kirazla Kemalpaşa ilçesinde başlayacak. Kirazın hasat dönemiyle eş zamanlı olarak erik ve şeftali seyreltilecek. Gönüllü desteği talep eden üreticiler ise 0232 293 35 55 numaralı telefon üzerinde taleplerini Büyükşehir’e iletebilecek.

Üç İLÇEDE

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, virüsün ülkede tespit edildiği ilk günden bu yana kentte yürütülen çalışmalara dair bilgiler verdi. Başkanın Günlüğü adı altında bilgilendirmeler yapan Soyer, “Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü ev temizliği, kişisel bakım, yara bakımı, psikolojik destek, fizik tedavi gibi konularda bizden yardım isteyen 1506 İzmirliye ulaştı. Seyyar Pazar, Balçova, Narlıdere ve Gaziemir ilçelerindeydi” dedi.

Dört günü fırsat bildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dört günlük yasağı fırsata çevirerek kentin yol ve kaldırımlarındaki bakım onarım çalışmalarını tam kapasiteyle gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde pek çok kritik noktanın bakım, onarım ve asfalt serim işlerini yapan İZBETON ekipleri, 4 günde 12 bin ton asfalt serimi yaptı. Önümüzdeki günlerde Anadolu Caddesi’ne 20 bin ton, Mürselpaşa Bulvarı ve Yeşildere Caddesi’ne de 13 bin ton asfalt serilecek. Genel Müdürlüğü de, 3 bin 500 personelle sahada görev yaptı. Hizmetlerin aksamaması için 165 branşman, 15 ana boru olmak üzere toplam 180 arızaya müdahale edildi, ayrıca 441 adet kanalın bakım ve onarımı da yapıldı. Ayrıca metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanısıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmasını da sürdürdü.