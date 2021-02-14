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    HaberlerEge Haberleri Hem ürettiler hem kazandılar
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    14.02.2021 - 00:03 |

    Hem ürettiler hem kazandılar

    Buca Belediyesi, Mevlana Tesisleri’nde Üretici Kadınlar Pazarı’nı ‘Sevgililer Günü’ konseptiyle açtı.

    Hem ürettiler hem kazandılar

    Kadınların el emeği ürettiği ürünler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Takı, mutfak ekipmanları, özel tasarım hediyelik eşyalar, dekoratif süsler, nakış işlemeleri gibi çok sayıda ürün tezgâhlardaki yerini aldı. Ev ekonomisini katkıda bulunduklarını belirten kadınlar, “Bir kadının kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok. Bu tür pazarlar daha fazla açılmalı” dedi.

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