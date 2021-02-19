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    HaberlerEge Haberleri Hem vatandaş hem esnaf gülecek
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    19.02.2021 - 07:00 |

    Hem vatandaş hem esnaf gülecek

    Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı para yüklü Bakkal Kart hizmeti ile hem vatandaşın hem de küçük esnafın yüzünü güldürecek.

    Hem vatandaş hem esnaf gülecek

    Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı para yüklü Bakkal Kart hizmeti ile hem vatandaşın hem de küçük esnafın yüzünü güldürecek. Seçim sözlerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İlk etapta, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran 500 vatandaşımıza, içerisine her ay en az 100 lira para yükleyeceğimiz Bakkal Kart’tan vereceğiz. Bu hizmet küçük esnafın da yüzünü güldürecek. Para miktarını, hayırseverlerin bağışları ile daha da artırabiliriz” diye konuştu.
    50 bin liralık alışveriş
    Akhisar Bakkallar, Bayiler ve Benzerleri Esnaf Oda Başkanı Zafer Kara da, “Her ay 50 bin lira, ihtiyaç sahiplerince küçük esnaftan alışverişte kullanılacak” dedi.

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