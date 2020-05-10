Hem virüsle hem haşereyle savaş

Karesi Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşın sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışıyor. İlaçlama faaliyetlerinde, Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ve toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Başkan Dinçer Orkan, “Halk sağlığı için aralıksız çalışıyoruz. İlaçlama konusundaki talep ve şikâyetler 444 99 10 numaralı çağrı merkezine iletilebilir” dedi.