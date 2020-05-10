10.05.2020 - 00:02 |
Hem virüsle hem haşereyle savaş
Karesi Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşın sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışıyor. İlaçlama faaliyetlerinde, Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ve toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Başkan Dinçer Orkan, “Halk sağlığı için aralıksız çalışıyoruz. İlaçlama konusundaki talep ve şikâyetler 444 99 10 numaralı çağrı merkezine iletilebilir” dedi.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.