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    HaberlerEge Haberleri Hem yenilendi hem onarıldı...
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    08.06.2020 - 00:04 |

    Hem yenilendi hem onarıldı...

    Hem yenilendi hem onarıldı...

    Buca Belediyesi, muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent sokaklarını yeniledi.

    Yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğunda Buca Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde imal edilen ürünler kullanıldı. Özellikle meyilli sokaklarda kilit parke döşemesi yapılarak kayma sorunu giderildi.

    292 ton asfalt

    Sokakların yanısıra park ve kaldırımlarda kullanılmak üzere 15 aylık dönemde 27 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Şantiyede üretilen toplam 19 bin 500 bordür taşlarla Buca sokaklarında toplam 13 bin metre uzunluğunda kaldırım yapıldı. Bordür taşların yanı sıra bin 217 yağmur oluğuyla toplam 609 metre yağmur suyu gideri yerleştirildi.

    Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalarda bin 292 ton asfalt döküldü, 7 bin metrekarelik alan onarıldı.

    Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tüm taleplerin yerine getirileceğini söyledi.

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