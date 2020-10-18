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    18.10.2020 - 00:01 |

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    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ayaskent, Zağnos ve Aziziye Mahalleri’nde şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle oluşan afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

    Hemen koştu!

    Yağış günü projelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara’da bulunduğundan afet bölgesine gidemediğini belirten Başkan Koştu, ilçeye döner dönmez ayağının tozu ile Ayaskent, Zağnos ve Aziziye mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Koştu, “Tüm imkânlarımızı zarar gören vatandaşlar için seferber ediyoruz” dedi.

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