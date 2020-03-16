Hemşireler becerilerini laboratuvarda artıracak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde, öğrencilerin mesleksel becerilerini geliştirmek ve gerçeğe yakın ortamlarda uygulamalı eğitimler gerçekleştirmek üzere hazırlanan Simülasyon Laboratuvarı hizmete açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu laboratuvar sayesinde hemşirelerimiz ve hemşirelik eğitimi alan öğrencilerimiz, hastalarda görülebilecek reaksiyonlar ile hemşirelik bakım ve tedavilerinin hasta üzerindeki sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulacaklar” dedi. Laboratuvarda iki gözlem odası iki uygulama odası yer alıyor.