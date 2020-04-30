hentbol ve voleyboldaki gelişmeler sonrası Göztepe Uniforce ve Yalı grubu yönetime seslendi: Destege hazırız

Göztepe Spor Kulübü tarafından alınan voleybol ve hentbol şubelerini ligden çekme kararı sonrası, sarı kırmızılı taraftar grupları Göztepe Uniforce ve Yalı ortak bildiri yayınlayarak takımlarına destek sözü verdi. Yayınlanan ortak bildiride, “Göztepe armasının sahada olduğu her branş, bizim için kutsaldır. Sene başından bu yana voleybol şubesinde ilerleyen süreç yönetimin açıklamasına muhtaçtır. Şubenin açılış hedefi nedir? Bu hedeflere ulaşılamayacağı bu kadar kısa sürede görüldüyse, hatalı olanlar kimlerdir ve bu kişilere yönelik ne gibi yaptırımlar düşünülüyor? Bu soruların cevabı, Göztepe camiasına verilmelidir” ifadeleri yer aldı. “Medyaya da yansıyan amatör branşlara ilişkin tartışmalar üzerine, kulüp yönetimiyle görüşülmüş ve güncel durum bizzat kendilerinden teyit edilmiştir” ifadeleriyle süren açıklamada, “Kendilerine ilettiğimiz görüşlerimizi Göztepe camiasına da duyurmak borcumuzdur. Hentbol konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Göztepe Hentbol Şubesi camiamızın vicdanıdır; harçlıklarımızdan biriktirerek aldığımız piksellerdir, eşe dosta aldırdığımız kombinelerdir. Bizler Göztepe camiası olarak, yıllarca bu branşı liglerde tuttuk, Göztepe’nin bir spor kulübü olduğunu hentbol özelinde haykırdık” açıklamalarıyla sürdü.



‘Kombine bakiyeleri aktarılsın’



Sarı kırmızılıların bir sivil toplum kuruluşu gibi de rol alan Yalı ve Uniforce taraftar grupları devam eden açıklamalarında, “İnanıyoruz ki; bu ruhla ve bilinçle şubeyi yeniden ayakta tutmak ellerimizde. Göztepe taraftarı kimsenin icazetine muhtaç değildir. Bu davayı yaşatmak adına bizler gönüllüyüz, ya siz? Bu noktada bizler, sezon içerisinde oynanmayan maçlar nedeniyle, kombine sahiplerinin artık bakiyelerinin hentbola gelir olarak aktarılmasına gönüllü olduğumuzu bildiriyoruz” diyerek, elini taşın altına koymaya hazır olduklarını duyurdu.



‘Mali fon oluşturacağız’



“Doğru zamanda doğru hamleleri yaparak, camia olarak üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok“ diyen Yalı taraftar grubu lideri Korhan Yaylacı, “Kulübe mali fon desteği oluşturmak için yakın zamanda yeni bir projeyi yönetimimize sunacağız. Her Göztepeli’nin elini taşın altına koymasını istiyoruz” dedi. Göztepe Uniforce grubunun lideri Sinan Dinç ise, “Hedeflediğimiz proje ile ilk etapta 500 bin liralık bir geliri kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Bu projedeki temel amacımız, amatör branşlarımıza mali yatırım fonu oluşturmaktır. Bizler, Göztepe camiası olarak bu görevi üstlenmeye hazırız” diye konuştu.