09.03.2020 - 07:00 |
‘Hepimiz için ilham kaynağı’
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğinin altını çizdi.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Karakayalı, “Unutulmamalıdır ki kadınlarımızın elde ettiği başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.