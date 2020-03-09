‘Hepimiz için ilham kaynağı’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Karakayalı, “Unutulmamalıdır ki kadınlarımızın elde ettiği başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır” dedi.