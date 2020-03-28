' Hepimiz kadro dışı kalalım'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’deki tüm spor faaliyetlerinin ertelendiğini açıklamasının ardından, kendisini tesislerde karantina altına alan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsan sağlığının önemine değinen Vural, “Her şeyin başı sağlık. Sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz. Şimdi dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sporun paydaşları olarak, hep birlikte dikkatli olmalıyız” dedi.

‘Bir süre oynamayalım’



Alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Vural, “Yalnızca kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Dünya olarak zor zamanlar geçirdiğimiz şu dönemde, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edelim. O yüzden evde kalmamız çok önemli. Bir ömür boyu sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz” şeklinde konuştu. Koronavirüsle mücadelede spor camiasına da çok işin düştüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, antrenmanların ve maçların bir süre daha ertelenmesinin doğru olacağını sözlerine ekledi. Bir sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının büyük bir soruna dönüşebileceğini söyleyen Vural, “Bir tesiste veya bir statta koronavirüs çıkarsa, bir daha o stada ve o tesise giremeyiz. O yüzden, futbola sahip çıkarak futbolun yarınları için oynamayalım, oynatmayalım. Hepimiz bir süre kadro dışı kalsak ne olur ki?” ifadelerine yer verdi.